Китай закликає Японію захистити вільну трогівлю

Китаю та Японії слід захистити вільну торгівлю та забезпечити глобальне економічне зростання.

Відповідну заяву зробив китайський прем'єр-міністр Лі Кекян у четвер, коли прем'єр-міністр Японії прибув до Пекіна з візитом на тлі торговельного конфлікту зі США, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося, що обидві сторони будуть наполегливо працювати над зміцненням миру в регіоні, захистом партнерства та вільної торгівлі, стануть віссю стабільності, зростання та розвитку не лише Азії, а й усього світу", - заявив Лі.

Триденний візит Сіндзо Абе сприятиме розширенню співробітництва між двома найбільшими економіками Азії. Очікується також, що візит сприятиме зростанню довіри, що поки залишається непевною з часу, коли дві держави відновили дипломатичні відносини у 1972 році.