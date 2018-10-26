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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Китай закликає Японію захистити вільну трогівлю

26 жовтня, 2018 - 10:07
Фото Reuters

Китаю та Японії слід захистити вільну торгівлю та забезпечити глобальне економічне зростання.

Відповідну заяву зробив китайський прем'єр-міністр Лі Кекян у четвер, коли прем'єр-міністр Японії прибув до Пекіна з візитом на тлі торговельного конфлікту зі США, повідомляє Reuters.

"Ми сподіваємося, що обидві сторони будуть наполегливо працювати над зміцненням миру в регіоні, захистом партнерства та вільної торгівлі, стануть віссю стабільності, зростання та розвитку не лише Азії, а й усього світу", - заявив Лі.

Триденний візит Сіндзо Абе сприятиме розширенню співробітництва між двома найбільшими економіками Азії. Очікується також, що візит сприятиме зростанню довіри, що поки залишається непевною з часу, коли дві держави відновили дипломатичні відносини у 1972 році.

 
              
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