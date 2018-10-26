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Латвія отримала системи ППО Stinger

26 жовтня, 2018 - 20:08
Фото wikimedia.org

Відповідно до минулорічної двосторонньої угоди між Міністерством оборони Латвії і Міністерством оборони Данії Латвія отримала закуплені у Данії ракетні системи протиповітряної оборони Stinger.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Це історичний етап. Отримані з Данії ракетні системи Stinger значно посприяють зміцненню оборонних можливостей підрозділів Збройних сил Латвії", - сказав міністр оборони країни Раймонд Бергманіс.

Для успішного введення ракетних установок, зокрема для навчання технічних фахівців та інструкторів, Латвія співпрацюватиме зі збройними силами інших країн НАТО.

У серпні цього року латвійські військові вже навчалися на операторів Stinger у Фінляндії. У результаті було розроблено навчальну програму для навчального центру військово-повітряних сил Латвії. У 2019 році до навчального центру мають надійти спеціальні симулятори.

Надалі буде підписано угоду з Агентством підтримки і закупівель НАТО про утримання ракетних системи Stinger. Планується проведення регулярних випробувань, щоб продемонструвати безпеку їхнього використання та відповідність експлуатаційним вимогам.

 
    
Джерело: День
          
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