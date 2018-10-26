Меркель приїде до Києва, щоб обговорити двосторонню співпрацю та Мінські домовленності

В ході візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва 1 листопада обговорюватимуться теми двосторонньої співпраці й виконання Мінських домовленостей.

Про це повідомила у п'ятницю на брифінгу представник федерального уряду Ульріке Деммер, передає Укрінформ.

"В четвер, 1 листопада, федеральний канцлер відбуде з візитом до Києва. Відбудуться переговори Меркель і Президента Петра Порошенка, в центрі яких будуть теми двосторонніх німецько-українських стосунків, конфлікт на сході й виконання Мінських угод", - сказала Деммер.

Вона зазначила, що ці угоди залишаються єдиним базисом для вирішення цього конфлікту. Необхідним є політична воля для повного виконання усіх 13 пунктів, у тому числі в частині відведення важких озброєнь і проведення місцевих виборів за стандартами ОБСЄ.

За підсумками переговорів передбачено прес-конференцію.