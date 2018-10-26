МЗС України направило Москві ноту через "призов" в окупованому Криму

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією чергового призову на військову службу на тимчасово окупованій частині суверенної території України - АР Крим та місті Севастополь.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства.

"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу тимчасово окупованій частині суверенної території України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, припинити переслідування громадян України за небажання служити у окупаційній армії, а також забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. 25 жовтня російській стороні було направлено відповідну ноту протесту", - йдеться у документі.

Як наголосили у зовнішньополітичному відомстві, такі дії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії як державі-окупанту примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

У МЗС також акцентували, що у тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовано численні факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за небажання служити у російській армії.