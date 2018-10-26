Не можна допустити використання українсько-білоруського кордону Росією, - Порошенко

Українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у Гомелі під час зустрічі з представниками української громади Білорусі.

"Це є кордон дружби, і ні в якому разі не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг", - сказав глава держави, додавши, що "кордон є для нас дуже важливим".

Петро Порошенко зазначив, що радий зустрічі з українцями Білорусі та подякував їм «за ту роботу, яку вони роблять для консолідації».