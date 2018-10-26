НКРЕКП слідкуватиме за якістю теплопостачання

26 жовтня, 2018 - 21:08
Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"Відтепер ми зможемо інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послуг з теплопостачання ліцензіатів комісії. У перспективі - враховувати показники якості послуг при встановлені тарифів ліцензіатам у сфері теплопостачання. Регулятор працює для людей", - написала вона.
Джерело: День