НКРЕКП слідкуватиме за якістю теплопостачання

Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

"Відтепер ми зможемо інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послуг з теплопостачання ліцензіатів комісії. У перспективі - враховувати показники якості послуг при встановлені тарифів ліцензіатам у сфері теплопостачання. Регулятор працює для людей", - написала вона.