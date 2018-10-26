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Патріарх Варфоломій вважає несправедливим, що українці не мають автокефалії

26 жовтня, 2018 - 10:53
Фото з архіву "Дня"

Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.

Про це повідомляє Orthodoxia.info.

"Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які певний час перебували під прямою юрисдикцією Вселенського патріархату, але настав час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо", — повідомив Вселенський (Константинопольский) патріарх під час зустрічі з грецькими паломниками на чолі з митрополитом Пантелеймонасом.

Нагадаємо, Єрусалимський патріарх підтримав Константинополь у суперечці із РПЦ.

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