Патріарх Варфоломій вважає несправедливим, що українці не мають автокефалії

Вселенський патріарх Варфоломій дав гарантію, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішене в інтересах українського народу.

Про це повідомляє Orthodoxia.info.

"Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які певний час перебували під прямою юрисдикцією Вселенського патріархату, але настав час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо", — повідомив Вселенський (Константинопольский) патріарх під час зустрічі з грецькими паломниками на чолі з митрополитом Пантелеймонасом.

Нагадаємо, Єрусалимський патріарх підтримав Константинополь у суперечці із РПЦ.