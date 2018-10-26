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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Порошенко сьогодні зустрінеться у Білорусі з Лукашенком

26 жовтня, 2018 - 11:34
Фото АП

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 26 жовтня, відвідає з робочим візитом Білорусь, де проведе зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба АП.

"26 жовтня 2018 року відбудеться робочий візит Президента України Петра Порошенка до Республіки Білорусь з метою участі у першому форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі. Глава держави проведе переговори з президентом Республіки Білорусь з метою обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва", - повідомили в АП.

У рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

У прес-службі президента Білорусі підкреслили, що головний акцент під час переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів.

Джерело: День

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