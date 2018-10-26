Порошенко сьогодні зустрінеться у Білорусі з Лукашенком

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 26 жовтня, відвідає з робочим візитом Білорусь, де проведе зустріч з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє прес-служба АП.

"26 жовтня 2018 року відбудеться робочий візит Президента України Петра Порошенка до Республіки Білорусь з метою участі у першому форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі. Глава держави проведе переговори з президентом Республіки Білорусь з метою обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва", - повідомили в АП.

У рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

У прес-службі президента Білорусі підкреслили, що головний акцент під час переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів.