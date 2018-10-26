''Репортери без кордонів'' обурені натяком Земана на вбивство журналістів

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" RSF засуджує жарт чеського президента Мілоша Земана про журналістів, який він розповів групі репортерів після промови напередодні, і закликає його вибачитися.

"Я люблю журналістів, тому можу організувати для них спеціальний банкет цього вечора в посольстві Саудівської Аравії", - цитує RSF Земана, передає ЄП.

Як відомо, 2 жовтня у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі жорстоко вбили оглядача Washington Post, критика спадкового принца Мохаммеда бін Салмана Джамаля Хашоггі.

"Земан має давню історію поганих жартів на адресу журналістів. Він вітав журналістів манекенним "Калашніковим" на прес-конференції в жовтні 2017 року. У травні 2017 року він сказав, що журналісти повинні бути "ліквідовані", оскільки "їх дуже багато", - нагадують у RSF.

"Ми засуджуємо останню жахливу провокацію чеського президента перед журналістами. Болісно від того, що він посилює свій цинізм до такого рівня. Він повинен вибачитися перед журналістською спільнотою і зупинити ці відразливі випади, останні з яких, зроблені напередодні чехословацьких святкувань, викликали занепокоєння щодо нових нападів на журналістів", - сказала Полін Адес-Мевель, глава офісу RSF з ЄС та Балкан.