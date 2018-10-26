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''Репортери без кордонів'' обурені натяком Земана на вбивство журналістів

26 жовтня, 2018 - 16:08
Фото Reuters

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" RSF засуджує жарт чеського президента Мілоша Земана про журналістів, який він розповів групі репортерів після промови напередодні, і закликає його вибачитися.

"Я люблю журналістів, тому можу організувати для них спеціальний банкет цього вечора в посольстві Саудівської Аравії", - цитує RSF Земана, передає ЄП.

Як відомо, 2 жовтня у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі жорстоко вбили оглядача Washington Post, критика спадкового принца Мохаммеда бін Салмана Джамаля Хашоггі.

"Земан має давню історію поганих жартів на адресу журналістів. Він вітав журналістів манекенним "Калашніковим" на прес-конференції в жовтні 2017 року. У травні 2017 року він сказав, що журналісти повинні бути "ліквідовані", оскільки "їх дуже багато", - нагадують у RSF.

"Ми засуджуємо останню жахливу провокацію чеського президента перед журналістами. Болісно від того, що він посилює свій цинізм до такого рівня. Він повинен вибачитися перед журналістською спільнотою і зупинити ці відразливі випади, останні з яких, зроблені напередодні чехословацьких святкувань, викликали занепокоєння щодо нових нападів на журналістів", - сказала Полін Адес-Мевель, глава офісу RSF з ЄС та Балкан.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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