Російській делегації Комісії з питань риболовства в Азовському морі заборонили в’їзд в Україну

Прикордонники заборонили в’їзд на територію України голові російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рульову та двом іншим представникам через незаконне відвідування окупованої АР Крим.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає УНН.

"Учора під час оформлення на виліт з України до Стамбулу прикордонники провели бесіду з цими громадянами і на підставі отриманої нової інформації про їхнє незаконне відвідування окупованого Криму повідомили і пану Рульову, і двом іншим членам цієї комісії про заборону на в’ їзд до України протягом трьох років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня народний депутат Рефат Чубаров перервав роботу російсько-української комісії з питань риболовства на Азовському морі і викликав правоохоронців для видворення з України правопорушників - членів російської делегації.