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Сенцов попросив опублікувати його заповіт

26 жовтня, 2018 - 11:56
Фото з відкритих джерел

Український режисер-політв’язень Кремля Олег Сенцов попросив опублікувати заповіт. Лист Громадському передала його сестра Наталія Каплан. У листі від 7 вересня 2018 року Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також Сенцов призначив спадкоємцями своїх дітей — Аліну та Владислава.

Про це повідомляє Громадське.

Повний текст листа українського режисера.

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме «Носорог», «Кай», а також написані мною в неволі «Блистательный мир», «Вороны» та « Кристи» моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцової Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18".

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