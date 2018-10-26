Штучний інтелект навчили створювати парфуми

IBM Research спільно з виробником ароматизаторів і ароматів Symrise розробили алгоритм Phylira, який здатний підбирати комбінації ароматів для створення парфуму. Алгоритм вже використовували для створення двох ароматів бразильської марки O Boticário: вони надійдуть у продаж в середині наступного року.

Про це повідомляє сайт IBM.

Phylira здатна створювати нові комбінації для кожної ноти аромату, шукати заміну для рідкісних матеріалів, і потім аналізувати, наскільки приємною композиція буде для людського нюху і чи не схожа вона на вже доступну на ринку парфумерію. Компанія не розкриває подробиці про те, як саме влаштований їх алгоритм і як саме він навчався.

Алгоритм назвали на честь океаніди Філіри з грецької міфології, оскільки вона зокрема вважалася покровителькою пахощів.

Попри те, що Phylira використовували для виробництва ароматів бразильської марки O Boticário, дослідники уточнюють, що не весь процес контролювався алгоритмом: в створенні ароматів брав участь також парфумер з Symrise, який переконався в тому, що швидкість випаровування всіх обраних речовин відповідає нотах аромату.

Також розробники вважають, що в майбутньому такий алгоритм може бути використаний і для створення інших продуктів, наприклад, будівельних матеріалів.