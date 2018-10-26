Трамп досі не вирішив, хто буде послом США в ООН, - Помпео

26 жовтня, 2018 - 22:06
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп досі не визначився з кандидатурою на посаду посла США в ООН.
Про це Помпео сказав під час інтерв'ю на шоу Х'ю Х'юїтта, повідомляє прес-служба Держдепу.
Відповідаючи на питання про те, чи вже вирішено, хто буде новим постійним представником США при ООН, Помпео сказав: "Ні".
За словами держсекретаря, це буде рішенням Трампа.
"У цьому плані було виконано багато роботи, і я впевнений, що ми отримаємо дуже хороший результат, який дозволить Америці мати фантастичне представництво в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Помпео.
Нагадаємо, що у Трампа попередили про можливість нових санкцій проти Росії.
Джерело: День