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Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Трамп досі не вирішив, хто буде послом США в ООН, - Помпео

26 жовтня, 2018 - 22:06
Фото Reuters

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Дональд Трамп досі не визначився з кандидатурою на посаду посла США в ООН.

Про це Помпео сказав під час інтерв'ю на шоу Х'ю Х'юїтта, повідомляє прес-служба Держдепу.

Відповідаючи на питання про те, чи вже вирішено, хто буде новим постійним представником США при ООН, Помпео сказав: "Ні".

За словами держсекретаря, це буде рішенням Трампа.

"У цьому плані було виконано багато роботи, і я впевнений, що ми отримаємо дуже хороший результат, який дозволить Америці мати фантастичне представництво в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Помпео.

Нагадаємо, що у Трампа попередили про можливість нових санкцій проти Росії.

Джерело: День

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