У Білорусі планують встановити пам'ятник Пилипу Орлику, - Порошенко

Пам'ятник гетьману й авторові першої у світі Конституції Пилипу Орлику планують встановити в столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу в Гомелі на Першому форумі регіонів України та Білорусі, передає "112 Україна".

"Хочу нагадати, що видатний український гетьман, автор першої європейської Конституції Пилип Орлик народився на білоруській землі - в Мінській області. І ми домовилися, що найближчим часом буде розглянуто питання щодо встановлення в Мінську пам'ятника цьому видатному українському і білоруському діячеві", - сказав український президент.

Пилип Орлик народився 1672 року на території сучасної Мінської області Білорусі, є політичним, державним і військовим діячем. Був генеральним писарем, гетьманом Війська Запорізького у вигнанні. Представник білоруського роду Орликів, один з авторів конституційного акту "Договорів і постанов", який називають першою у світі Конституцією.