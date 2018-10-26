У Дніпрі збудують одну з найпотужніших електростанцій у світі

Наступного року у Дніпрі планують розпочати будівництво сонячної електростанції. Масштабний проект вартістю близько 90 млн євро фінансуватиме французько-українська компанія MAIN Group Ukraine.

Про це повідомили у прес-службі міської ради Дніпра.

За підрахунками фахівців, станція зможе забезпечити електроенергією близько 180 тис. домогосподарств, тобто кілька великих мікрорайонів.

«Це буде одна з найпотужніших сонячних електростанцій в Україні. Її проектна потужність – 85 МВт. Під будівництво станції ми передаємо 175 га землі в оренду на двадцять п’ять років. Ця ділянка розташована у межах міста, однак її ніколи не використовували. Це – район житломасиву Ігрень, де завжди були поля. Для міста це – вигідний проект. По-перше, компанія сплачуватиме земельний податок. По-друге, буде створено близько 200 робочих місць», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час робочої зустрічі з представниками компанії MAIN Group Ukraine.