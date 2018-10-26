У Нацполіції визначили найкримінальніше місто України

Черкаси - найкримінальніше місто України.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.

"Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України - найкримінальніше місто в країні", - написав Аброськін.

Він повідомив із посиланням на слова керівника обласної поліції, що програма "Безпечне місто" не працює у цьому населеному пункті.

"Сьогодні Маріуполь - це найбезпечніше місто, бо громада, поліція та військові роблять все можливе заради цього", - зауважив В'ячеслв Аброськін.