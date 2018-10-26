У Нацполіції визначили найкримінальніше місто України

26 жовтня, 2018 - 18:12
Черкаси - найкримінальніше місто України.
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.
"Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України - найкримінальніше місто в країні", - написав Аброськін.
Він повідомив із посиланням на слова керівника обласної поліції, що програма "Безпечне місто" не працює у цьому населеному пункті.
"Сьогодні Маріуполь - це найбезпечніше місто, бо громада, поліція та військові роблять все можливе заради цього", - зауважив В'ячеслв Аброськін.
Джерело: День