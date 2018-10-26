У Трампа попередили про можливість нових санкцій проти Росії

26 жовтня, 2018 - 18:27
Сполучені Штати зроблять те, що вважатимуть за потрібне, зокрема, у контексті запровадження додаткових санкцій за втручання Росії в їхні вибори 2016 року та анексію Криму.
Про це повідомив американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.
"Безумовно, буде неточним сказати, що ми не готуємося накладати більше санкцій на Росію, ми будемо робити те, що нам потрібно робити, і що ми вважаємо необхідним", - сказав Болтон під час візиту до Грузії.
Нагадаємо, що Болтон порадив Росії піти з Криму і Донбасу.
Джерело: День