У Вінниці жителі новобудови пікетували міськраду та перекрили рух транспорту

Жителі ЖК «Європейський» зібралися сьогодні під стінами Вінницької міської ради з вимогою змінитися технічну документацію на будинок, оскільки через помилку забудовника вони не можуть заключити договори на надання послуг з електроенергії. Через це змушені платити за електроенергію за завищеними тарифами. Окрім цього, через підключення до мережі нових секцій комплексу збільшується навантаження на мережу і підстанція не витримує. Це призводить до частого відімкнення електроенергії і просідання мережі загалом. А в майбутньому, як пояснює голова ОСББ «Покришкіна, 8Г/3» Андрій Мазур, взагалі може привезти до того, що житлові будинки комплексу залишаться без електрики.

«Маємо вісім окремих будинків, а документація зроблена, як на чотири два і два під’їзди. Через це вартість послуг з електроенергії значно вища. У кожному будинку по 106 квартир. Переважна більшість жителів – молоді родини, які поробили ремонти і заселилися з дітьми. Але вже зараз ми помічаємо, що лінія починає просідати і найближчим часом ми можемо залишитися без світла. Трансформаторна підстанція просто не розрахована на таке навантаження, – коментує Андрій. – Нам пропонують переключитися на нову підстанцію, але ми цього зробити не можемо через помилку в документації, що не дозволяє заключити договори з КП «Вінницькі міські електричні мережі». На виправлення технічних умов і виготовлення нової документації потрібно 1,5 млн грн, забудовник відмовляється витрачати на це гроші. А міська рада каже, що не маємо права вміщувати в діяльність ЖБК. Але ж вона дає дозволи на будівництво і введення в експлуатацію. То нехай пояснюють. Ніхто нічого не каже».

Не отримавши бажаної відповіді від міських чиновників, люди вирішили перекрити рух на головній вулиці Соборній, зупинивши рух транспорту. Долучилися до них і жителі будинку, що на вулиці Келецькій, які виступають проти будівництва автомийки поруч зі своїми помешканнями. Через півгодини транспортного колапсу акція перемістилася у хол міської ради. Але до активістів так ніхто і не вийшов. Тому вони вдруге перекрили Соборну, знову зупинивши транспорт. Кажуть, що готові робити це доти, поки міські чиновники не пообіцяють вирішити їхні питання.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора