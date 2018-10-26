У Запоріжжі представили книгу учасника АТО Назара Розлуцького про військові будні

Свої спогади під назвою «Нотатник мобілізованого» представив колишній учасник АТО Назар Розлуцький – історик, дослідник історії УПА, з 2015 по 2016 року служив у 55 окремій артилерійській бригаді Запоріжжя. Вперше він представив свою книгу у Харкові.

Вона написана у жанрі журналістського репортажу та розповідає більше про звичайну буденність одного із десятків тисяч українських рядових.

«Моя книга розповідає про наші бойові дії, навчання до відправлення у зону, бліндажі, про котів, собак, стосунки із місцевим населенням... Про погляд на усю війну із самих найнижчих посад. Мені хотілось розповісти саме про цих людей, які не відзначились геройством, але в той же час несли свою службу і в результаті винесли на собі тягар цієї війни, – розповідає «Дню» автор – Я намагався дивитись на неї скептично та із іронією, бо якщо сприймати усе, як є – можна збожеволіти. Війна – це важка робота, пов’язана із незручностями і тяжбами, перебуванням у невідомості, і у багатьох не витримує психіка, тому я дивлюсь у книзі на ці події із іронією».

Автор також зазначає, що писав книгу, не схожу на художню повість чи мемуари, щоб її було легше читати, і показати для невійськових людей ту тяжку рутину. Перед тим як вирушити на службу, його колега із Музею української діаспори, де працював Назар, дав йому блокнот та ручку, сказавши, щоб він записував усе, що бачить. Після повернення цей блокнот і послужив джерелом для репортажу.

Одною із провідних думок у книзі є розуміння військовим, що воювати легше, коли у тебе є своя держава. Порівнюючи особистий досвід із історією боротьби українців за незалежність на початку XX ст.., автор дійшов розуміння, у яких жахливих умовах українці воювали, коли держава була захоплена, а ворог був усюди.

Назар наголошує, що намагався писати без пафосу, без роздумів про важку солдатську долю, щоб історія сприймалася, начебто її розповідає твій друг із фронту за чашкою чаю.

Сам автор родом із Івано-Франківська, нині проживає у Києві. Наразі він буде представляти книгу на Запорізькій книжковій толоці, яка почнеться сьогодні.

Євгеній ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото надано автором