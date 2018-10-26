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Українець Теміров виграв "бронзу" чемпіонату світу з греко-римської боротьби

26 жовтня, 2018 - 20:57
Фото: Укрінформ

На чемпіонаті світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби у Будапешті (Угорщина) скарбничка збірної України поповнилася четвертою нагородою.

Вихованець кримської борцівською школи Ленур Теміров став володарем бронзової медалі у ваговій категорія до 63 кг, повідомляє Укрінформ.

На шляху до п'єдесталу Теміров здобув перемоги над Алдином Нугумановим з Казахстану (11:1), Миколою Івановим Вічевим з Болгарії (9:1), Урматбеком Аматовим з Киргизстану (8:5), у півфіналі мінімально поступився узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4 ), а в сутичці за 3-тє місце виграв у китайця Ербату То (3:1).

Раніше у складі збірної України "золото" чемпіонату світу-2018 завоювала Алла Черкасова (68 кг), а Оксана Лівач (50 кг) і Юлія Ткач-Остапчук (62 кг) стали бронзовими призерами.

Чемпіонат світу в Будапешті завершиться 28 жовтня.

Нагадаємо, що Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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