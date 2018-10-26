Суть розумної влади - розумні люди.
Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

Українська збірна виборола 5 медалей на "Іграх нескорених"

26 жовтня, 2018 - 11:15
Фото Facebook/Invictus Games

В останній день змагань "Ігор Нескорених" у Сіднеї українці вибороли три золоті та дві срібні медалі.

Про це повідомляє офіціна сторінка ігор Invictus Games: Team Ukraine.

"Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігри Нескорених" на Invictus Games у Сіднеї. Українский ветеран Богдан Оксентюк виборов золото в забігу на 1500 метрів", - сказано у повідомлені. 

Крім того на офіційній сторінці Ігор Invictus Games: Team Ukraine додали: "Медалепад продовжується! Результат у 11,24 метри приніс Юрію Дмитренку срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover зі штовхання ядра". 

Додамо, що Олександр Зозуляк отримав срібло на Invictus Games Sydney 2018 у стрільбі з лука. 

"Вітаємо Майю Москвич із золотою медаллю Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover серед жінок-новачків. Це просто неймовірний результат. Особливо враховуючи, що спортивний лук Майя вперше взяла до рук у березні цього року за порадою Дмитра Сидорука під час тестування", - додали на сторінці змагань.

Додамо, що Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач вибороли золото у командному заліку.

Джерело: День

Більше новин

Українець Дмитренко виграв "срібло" у метанні диску на "Іграх нескорених"
Українська збірна піднялася у рейтингу ФІФА на 2 позиції
Українська борчиня Черкасова здобула перемогу на чемпіонаті світу
Мер Дніпра відзначив медалістів юнацької Олімпіади
Українка виграла "золото" чемпіонату світу зі спортивної боротьби
Українські плавці завоювали чотири медалі на "Іграх нескорених"

Новини партнерів

Loading...