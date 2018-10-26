Українська збірна виборола 5 медалей на "Іграх нескорених"

В останній день змагань "Ігор Нескорених" у Сіднеї українці вибороли три золоті та дві срібні медалі.

Про це повідомляє офіціна сторінка ігор Invictus Games: Team Ukraine.

"Сьогодні, 26 жовтня, в останній день змагань "Ігри Нескорених" на Invictus Games у Сіднеї. Українский ветеран Богдан Оксентюк виборов золото в забігу на 1500 метрів", - сказано у повідомлені.

Крім того на офіційній сторінці Ігор Invictus Games: Team Ukraine додали: "Медалепад продовжується! Результат у 11,24 метри приніс Юрію Дмитренку срібло Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover зі штовхання ядра".

Додамо, що Олександр Зозуляк отримав срібло на Invictus Games Sydney 2018 у стрільбі з лука.

"Вітаємо Майю Москвич із золотою медаллю Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover серед жінок-новачків. Це просто неймовірний результат. Особливо враховуючи, що спортивний лук Майя вперше взяла до рук у березні цього року за порадою Дмитра Сидорука під час тестування", - додали на сторінці змагань.

Додамо, що Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач вибороли золото у командному заліку.