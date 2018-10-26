Українські порти втратили понад мільярд гривень через дії РФ в Азові, - Омелян

Українські порти зазнали понад мільярд гривень збитків через дії Росії в Азовському морі, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів в Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів — ред.) досягає понад 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи", — повідомив міністр.