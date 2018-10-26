Укрпошта може скасувати доставку пенсій

Укрпошта має намір припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тис. відділень у сільській місцевості з 1 січня 2019 року у разі непідвищення тарифів на доставку пенсій.

Про це заявив гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський в інтерв'ю газеті Урядовий кур'єр.

"Доставка пенсій - досить гостре питання, від якого залежить формат подальшої роботи компанії. По суті, це питання, залишиться в Укрпошті 11,5 тис. Відділень або 4,3 тис. [...] Ми підготували антикризовий план, який запровадимо 1 листопада, якщо тариф не буде прийнято. Це означає, що Укрпошта змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятимемо пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного й виробничого персоналу", - пояснив Смілянський.

За його словами, ще в листопаді минулого року Укрпошта зверталася до Міністерства інфраструктури, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду з проханням про перегляд тарифу.

"Відтоді нічого не змінилося: 17 наших звернень досі без відповіді. Тариф залишається незмінним з 2004 року, ми надаємо послугу за тарифами 14-річної давності. Актуалізацію пенсійного тарифу не закладено й у проект держбюджету на 2019-й. Пенсійний фонд не зробив цього навіть після зустрічі з Президентом Петром Порошенком, де було наголошено на необхідності збереження унікальної мережі Укрпошти. Тож більше звернень не буде", - заявив гендиректор компанії.