"Укрпошта" з 1 січня не доставлятиме пенсії

Компанія прийняла таке рішення через неприбутковість відділень у сільській місцевості.

Про це генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив у інтерв'ю виданню "Урядовий Кур'єр".

Смілянський заявив, що компанія підготувала антикризовий план, який запровадять з 1 листопада. Це означає, що Укрпошта змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятиме пенсії, закриє 5—7 тисяч стаціонарних відділень, звільнить частину адміністративного й виробничого персоналу.

"Лише через збиткові тарифи на доставку пенсії й затягування процесу їх доведення до рівня собівартості за нинішній рік компанія зазнає збитків майже мільярд гривень, і це лише на одній послузі",- додав Смілянський.

Компанія планує переорієнтуватися на побудову поштово-логістичного та фінансового бізнесу в містах, а також там, де "це доцільно та прибутково". Універсальні послуги, як і раніше, вони надаватимуть у всій країні.