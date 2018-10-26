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УПЦ Київського патріархату висуне Філарета на посаду голови автокефальної церкви

26 жовтня, 2018 - 16:27
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Українська православна церква Київського патріархату висуне свого очільника Філарета  на посаду предстоятеля єдиної автокефальної помісної церкви.

Про це заявив намісник патріарха митрополит Епіфаній, передає “РБК-Україна”.

“Його будемо ми – архієреї Київського патріархату – одноголосно висувати. Всі 40 архієреїв єдині в тій думці, що тільки святіший патріарх має всі необхідні якості для того, щоб очолити помісну православну церкву”, – сказав Епіфаній.

Клірик також уточнив, що предстоятеля єдиної української помісної церкви обиратимуть на об’єднавчому соборі.

Своєю чергою Філарет на прес-конференції заявив, що до об’єднавчого собору делегують понад 60 єпископів трьох церков – УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату, – які голосуванням обиратимуть предстоятеля єдиної церкви.

“Тобто із цих єпископів буде скликаний Собор і на цьому Соборі буде зафіксоване об’єднання всіх трьох церков в одну Українську православну церкву”, – пояснив Філарет.

Дату об’єднавчого собору має ще визначити Вселенський патріарх.

Нагадаємо, 11 жовтня Вселенський патріархат скасував анафему щодо патріарха УПЦ КП Філарета і визнав анексію Київської митрополії Москвою незаконною. Крім того, Вселенський патріархат підтвердив надання автокефалії Українській церкві.

У РПЦ заявили, що Вселенський патріарх “перетнув червону межу” і вже 15 жовтня РПЦ повністю розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.

Нагадаємо, що Філарет пояснив механізм переходу церков до Єдиної православної церкви.

Джерело: РБК-Україна

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