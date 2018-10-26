УПЦ Київського патріархату висуне Філарета на посаду голови автокефальної церкви

Українська православна церква Київського патріархату висуне свого очільника Філарета на посаду предстоятеля єдиної автокефальної помісної церкви.

Про це заявив намісник патріарха митрополит Епіфаній, передає “РБК-Україна”.

“Його будемо ми – архієреї Київського патріархату – одноголосно висувати. Всі 40 архієреїв єдині в тій думці, що тільки святіший патріарх має всі необхідні якості для того, щоб очолити помісну православну церкву”, – сказав Епіфаній.

Клірик також уточнив, що предстоятеля єдиної української помісної церкви обиратимуть на об’єднавчому соборі.

Своєю чергою Філарет на прес-конференції заявив, що до об’єднавчого собору делегують понад 60 єпископів трьох церков – УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату, – які голосуванням обиратимуть предстоятеля єдиної церкви.

“Тобто із цих єпископів буде скликаний Собор і на цьому Соборі буде зафіксоване об’єднання всіх трьох церков в одну Українську православну церкву”, – пояснив Філарет.

Дату об’єднавчого собору має ще визначити Вселенський патріарх.

Нагадаємо, 11 жовтня Вселенський патріархат скасував анафему щодо патріарха УПЦ КП Філарета і визнав анексію Київської митрополії Москвою незаконною. Крім того, Вселенський патріархат підтвердив надання автокефалії Українській церкві.

У РПЦ заявили, що Вселенський патріарх “перетнув червону межу” і вже 15 жовтня РПЦ повністю розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.

Нагадаємо, що Філарет пояснив механізм переходу церков до Єдиної православної церкви.