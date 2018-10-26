Суть розумної влади - розумні люди.
Гілларі Клінтон, американський політик, колишній Держсекретар США, кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

В Одесі напали на відомого вчителя фізики

26 жовтня, 2018 - 21:50
Фото 24 Канал

В Одесі 25 жовтня напали на вчителя Рішельєвського ліцею Павла Віктора, який опублікував на YouTube майже 500 відео-уроків з фізики.

Напад стався близько 21:00 на розі вулиць Люстдорфська дорога, Транспортна і Косовська. Вчитель фізики Павло Віктор повертався додому на велосипеді. Троє людей штовхнули його й відібрали велосипед.

"Потерпілий самостійно звернувся за допомогою до медичного закладу з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті падіння з велосипеда. Поліцейським про подію повідомили лікарі", - повідомили в прес-службі обласної Нацполіції.

Хмельницький райвідділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

Правоохоронці шукають нападників.

У потерпілого - перелом шийки стегна. Операцію запланували на понеділок.

Джерело: День

Більше новин

WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Відня вже цієї неділі
"Укрпошта" з 1 січня не доставлятиме пенсії
Трамп досі не вирішив, хто буде послом США в ООН, - Помпео
В Європі закриють останній завод по виробництву комп'ютерів
НКРЕКП слідкуватиме за якістю теплопостачання
Українець Теміров виграв "бронзу" чемпіонату світу з греко-римської боротьби

Новини партнерів

Loading...