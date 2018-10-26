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В Європі закриють останній завод по виробництву комп'ютерів

26 жовтня, 2018 - 21:25
Фото: AP

У 2020 році в баварському Аугсбургу закриють завод Fujitsu, що є останнім виробником комп'ютерів у Європі.

Про це повідомляє DW.

"Останній завод у Європі, що виготовляє ноутбуки та настільні комп'ютери, закриють у 2020 році. Закриття заводу японської компанії Fujitsu в німецькому місті Аугсбург торкнеться 1500 працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під загрозою опиняться також 300 робочих місць у пов'язаних із заводом компаніях Німеччини. Відділи розробки, збирання та логістики переїдуть до Японії.

Наразі між менеджментом компанії і працівниками тривають перемовини щодо подальшої долі працівників, які втратять роботу внаслідок закриття заводу.

Представники Fujitsu повідомили, що завод у Аугсбургу, який займався виробництвом ноутбуків та пристроїв для зберігання інформації, є останнім заводом такого штибу в усій Європі. Нині у царині виробництва комп'ютерів домінують азійські фірми: Acer та Asus з Тайваню, Lenovo з Китаю, Samsung і LG з Південної Кореї. Конкуренцію їм складають лише три великі американські гіганти комп'ютерної індустрії: Apple, Dell та HP.

 
    
Джерело: Deutsche-Welle
          
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