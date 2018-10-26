Відкрився книжковий фестиваль "Запорізька книжкова толока"

Одна із найбільших книжкових подій року проходить 26-28 жовтня у виставковому центрі «Козак-Палац».

Як вже писав «День», ключовою темою цього року стали люди, сильні духом. За словами організаторів, це доречно відразу в декількох контекстах – 100-річчя з дня проголошення Незалежності України IV універсалом, боротьба ОУН-УПА і політичних в'язнів ГУЛАГу і Кремля, анексія Криму та сусідніх областей, інтеграція воїнів у мирне життя і переселенців у нову громаду. Цим темам присвячено окремий майданчик із тематичними зустрічами, презентаціями книг, перформансами. Частину цієї програми підготував Львівський музей «Територія Терору».

Кожен раз масштаб толоки зростає. Цього року її відвідало більше 30 видавництв, серед яких як щорічні учасники «Видавництво старого Лева», «Смолоскип», Vivat, так і нові учасники на кшталт «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Немало на толоці й відомих українських авторів, таких як Юрій Андрухович, Андрій Войніцький та інші. З нововведень, протягом 26-27 числа триватиме «Форум культурних менеджерів», де зібралося багато активістів і громадських діячів із цієї сфери.

«До цілей нашого фестивалю входить вибудувати потужний культурний фронт на східній лінії фронту. Зокрема у цьому році ми географічно розширили нашу діяльність, запустивши три стартапи: Маріупольська, Слов’янська та Сєверодонецька книжкові толоки. У цих містах ми зустріли багато патріотів та шанувальників української культури. Навіть більше, ніж іноді можна зустріти в центрі та на заході. Але з цього не потрібно робити інші стереотипи. Я маю на увазі, що, познайомивши митців зі всієї України з митцями та людьми зі сходу, ми будемо розбудовувати мережу книжкових толок. Тому не менше уваги ми приділили на Запорізькій книжковій толоці темі розширення та підтримки української культури», – розповів президент федерації «Запорізька книжкова толока» Ігор Гармаш.

Традиційно на толоці працюють історичні, наукові локації, а також дитяча зона «Книголісся». У програмі також – фестиваль документального кіно Docudays UA, присвячений у цьому році темі «Рівні рівності».

У перший день фестивалю була вибрана краща книга «Запорізької книжкової толоки». Це звання отримала книга «Письменники Запорізького краю. Антологія» видавництва «Дике поле». Про інших переможців та загальні висновки з толоки «День» розповість після закінчення фестивалю.

Толока фінансується USAID в рамках програми «Зміцнення громадської довіри».

Також завдяки петиції про підтримку фестивалю, підписаній жителями Запоріжжя, толока змогла отримати фінансування з міського бюджету.

Євгеній ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото автора