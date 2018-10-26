WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Відня вже цієї неділі

Угорська лоукост-авіакомпанія WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Відня.

Про це у п'ятницю, 26 жовтня, повідомила прес-служба аеропорту "Київ".

Як зазначається, перший рейс з аеропорту "Київ" відбудеться вже цієї неділі, 28 жовтня, о 9-ій.

"Щоденний прямий рейс Відень-Київ-Відень здійснюватиметься авіалайнерами типу Airbus A320. Вартість квитка від 1099 грн або 39,99 євро в один бік з урахуванням податків і обов'язкових зборів. Новий рейс, як зазвичай, зустрічатимемо в аеропорту водним салютом, а також запросимо споттерів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі аеропорту також нагадали, що авіакомпанія Wizz Air почала виконувати перельоти з Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського у 2008 році.

Раніше повідомлялось, що 28 жовтня WizzAir також запустить рейси з Харкова до Вроцлава і Гданська (Польща).