Європарламент вимагає збройного ембарго для Саудівської Аравії через вбивство Хашоггі

Після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі Європейський парламент закликав країни ЄС об'єднатися та запровадити ембарго на постачання зброї країнами ЄС до Саудівської Аравії.

Відповідну резолюцію було прийнято у четвер, повідомляє сайт Європарламенту.

"Після жорстокого вбивства резолюція знову підтверджує попередній заклик Європейського парламенту до всіх урядів ЄС досягти спільної позиції щодо введення ембарго на постачання зброї країнами ЄС до Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, резолюцію із таким закликом підтримали 325 законодавців, один виступив проти, 19 утрималися.

У резолюції депутати Єврокомісії засудили катування та вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Туреччині. Вони також закликають до неупередженого міжнародного розслідування його смерті, щоб з'ясувати, що фактично відбулося 2 жовтня в саудівському консульстві у Стамбулі. Також вони виступили з вимогою притягнути винних до відповідальності за скоєне.