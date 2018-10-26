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За добу ООС окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

26 жовтня, 2018 - 08:55
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, тут же, а ще по опорних пунктах біля Луганського та Авдіївки, окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Аж чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції Об'єднаних сил у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець – додав ще й міномети калібру 82 мм. Війська, що обороняються, тримають ситуацію у цьому районі під контролем та готові до реагування на різкі зміни в обстановці.
Також неодноразово, російські окупанти цинічно обстрілювали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного. У всіх випадках відкриття вогню противником, вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні. 

За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

У ході бойових дій 25 жовтня, одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено.

Джерело: День

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