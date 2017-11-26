ІД погрожує нападами на різдвяні ярмарки у Великій Британії, Франції і Німеччині

Терористичне угруповання "Ісламська держава" погрожує нападами на різдвяні ярмарки у Великій Британії, Франції і Німеччині. У мережі були перехоплені картинки з відповідними гаслами, що поширювалися серед прибічників "ІД", повідомляє Daily Mail.

Зокрема, бойовики розповсюдили за допомогою месенджера картинку із зображенням фігури в чорному одязі, що стоїть над Санта-Клаусом на тлі Ріджент-стріт в Лондоні. Повідомлення "Скоро у ваші свята" написані були на англійській, французькій і німецькій мовах, передає Еспресо.

Терористи також розповсюдили картинки з Ейфелевою вежею, на передньому плані якої зображена рука із скривавленим ножем. Повідомлення і зображення були перехоплені агентством BlackOps Cyber, яке спеціалізується на розвідці в Darknet.