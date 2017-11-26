КМУ призначив новим заступником глави МЗС Василя Боднара

Кабінет Міністрів України призначив кадрового дипломата Василя Боднара заступником глави Міністерства закордонних справ України, повідомив держсекретар МЗС Андрій Заєць.

"Кабмін розпорядженням 838 призначив Василя Боднара заступником МЗС України. Щиро радіємо за колегу і вітаємо з високим призначенням! Енергії та наполегливості в боротьбі за інтереси України!", – написав А.Заєць на своїй сторінці в соцмережі "Твіттер" у суботу.

В.Боднар закінчив факультет міжнародних відносин, а також юридичний факультет Львівського національного університету ім.І.Франка. У 1999-му пройшов навчальний курс з питань європейської інтеграції в Нідерландському інституті міжнародних відносин.

2000-2004 рр. обіймав посаду третього, другого секретаря посольства України в Росії. У 2004-2006 рр. виконував обов'язки начальника відділу Туреччини та Південного Кавказу МЗС України.

У 2006-2010 рр. – перший секретар, радник посольства України в Польщі.

У 2013-2015 – радник-посланик посольства України в Туреччині, з травня 2015-го призначений генеральним консулом України в Стамбулі.

У березні 2016 року президент України Петро Порошенко призначив генконсула України в Стамбулі В.Боднара представником України при Організації Чорноморського економічного співробітництва.