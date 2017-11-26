Мати Кольченка розповіла про стан здоров'я сина

Мати українського політичного в’язня Олександра Кольченка розповіла, що стан утримуваного у російській в’язниці погіршується, він сильно схуднув.

"Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Хлопець 190 см зросту важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом "дефіцит ваги". Його здоров’я почало погіршуватися", — розповіла Лариса Кольченко Громадському радіо.

Сьогодні Олександр Кольчено відзначає четвертий день народження у неволі.

"Це четвертий день народження у неволі. Перший свій день народження він провів у Лефортово, другий — у СІЗО у Ростові-на-Дону, третій і четвертий — у місті Копейськ Челябінської області. Це свято у нашій родині зі сльозами на очах", - зазначила мама Олександра.

Вона привітала сина листівкою.

За її словами, листи від кримських друзів до нього не доходять.

Нагадаємо, що у аеропортах 4 країн провели акцію підтримки ув'язнених в РФ українців.