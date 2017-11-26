Мугабе виплатять за відставку близько $10 млн з бюджету

Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе отримуватиме зарплатню глави держави до кінця життя, а також кілька мільйонів доларів в якості винагороди, пише The Guardian.

Джерело в правлячій партії повідомило виданню, що в загальній складності Мугабе виплатять з бюджету близько 10 млн. дол. Крім того, він продовжить отримувати зарплату президента - 150 тис. дол. щомісяця - до кінця життя, передає Укрінформ.

За даними газети, певні виплати отримає і дружина Грейс, проте точні суми не зазначаються.

Нагадаємо, президент Зімбабве Мугабе подав у відставку після того, як армія захопила владу, а правляча партія відмовилася від нього.

Раніше Мугабе був звільнений з посади лідера правлячої партії "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт", його місце зайняв Еммерсон Мнангагва.