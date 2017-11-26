МВС Єгипту оголосило найвищий рівень боєготовності силових структур

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень боєготовності силових структур у всіх провінціях країни після теракту на Синайському півострові. Про це йдеться в заяві відомства, повідомляє єгипетське інформагентство MENA.

"Додаткові підрозділи сил безпеки розгорнуто на основних об'єктах життєдіяльності країни. Під особливий контроль взято туристичні зони, держустанови, поліцейські дільниці, що раніше неодноразово ставали об'єктом атаки екстремістів, банки. Посилені заходи безпеки в районах мечетей, церков, театрів і кінотеатрів, а також місць найбільшого скупчення людей", - йдеться у повідомленні, передає Укрінформ.

Також посилили перевірки автотранспорту, поліція контролює в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів, значно посилили процедуру огляду автотранспорту та людей в районі тунелю, що веде з африканської частині країни на Синай.

Нагадаємо, Єгипет проводить антитерористичну операцію після нападу на мечеть.