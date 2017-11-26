На кубку IBU наші спортсмени потрапили до залікової зони, а Меркушина ще й в топ-10

У норвезькому містечку Шушен триває перший етап кубка IBU. Стартував біатлонний сезон ще у четвер спринтерськими гонками у чоловіків та жінок. 25 листопада спортсмени знову долали спринтерську дистанцію. Гідний результат цього дня показали українки, які потрапили повним складом до залікової зони (топ 40). Найкраще подолала дистанцію Анастасія Меркушина. Біатлоністка набирає форму на цьому старті перед виступами на етапі Кубка світу. У звітній гонці Анастасія припустилася єдиного промаху на стійці, і ця хиба на вогневому рубежі не дозволила піднятися молодій українській спортсменці вище 10-ї позиції з майже 44 секундами відставання від лідера. Перемогу, до речі, святкувала німкеня Денізе Геррманн, яка схибила по разу на обох вогневих рубежах, однак випередила австрійку Катаріну Іннергофер та норвежку Теклу Брун-Лі, котрі відстрілялися в нуль.

Щодо інших українок, то, незважаючи на дві хиби у стрільбі з позиції лежачи, 21-у позицію посіла Ольга Абрамова, відставши на 1:12,8 секунди. 24-ою з нулем промахів прийшла Марія Панфілова. Тридцятою фінішувала із двома колами штрафу Юлія Журавок. А на 33-ій та 38-ій позиціях розташувалися Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

Гіршими виявилися результати у чоловічому спринті. У цьому заїзді не було рівних досвідченому Тар’єй Бо, котрий випередив свого найближчого переслідувача, земляка з Норвегії Фредріка Єссбакка на 23 секунди. Кращим же серед українців став Антон Дудченко. Він, незважаючи на чисту роботу на вогневих рубежах, відстав від лідера на 1 хвилину 47 секунд. Другим спортсменом, котрий потрапив до залікової зони, став Андрій Доценко, котрий прийшов 31-им з 1 хвилиною 57 секундами відставання. Інші біатлоністи з України опинилися далеко за межами залікової зони. Артем Тищенко прийшов 70-им, Максим Івко – 72-им, а на сусідній 73-ій позиції розташувався Тарас Лесюк.

Нагадаємо, що 26 листопада в шведському містечку Естерсунд стартує перший етап Кубка світу. У програмі змагального дня заплановані одиночна змішана естафета та класичний мікст. Як стало відомо, українська команда в завтрашніх гонках виглядатиме так. Одиночний мікст долатимуть Віта Семеренко та Дмитро Підручний, звичайну змішану естафету побіжать на першому етапі Валентина Семеренко, на другому – Олена Підгрушна, на третьому – Сергій Семенов і на заключному четвертому – Артем Прима. Аналогічна програма відбудеться і в Шушені. Склад одиночної змішаної естафети такий: Ольга Абрамова та Віталій Труш, у класичній змішаній естафеті візьмуть участь Юлія Журавок, Яна Бондар, Антон Дудченко та Андрій Доценко.

Богдан Проскуров