Призначення нового ватажка "ЛНР" не вплине на обмін полоненими, - ЗМІ

Відставка ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького не вплине на процес обміну полоненими. Про заявив в.о. ватажка "ЛНР" Леонід Пасічник, передає УНН.

"Безумовно, на процесі обміну військовополоненими відставка Ігоря Венедиктовича ніяк не позначиться", — наголосив Пасічник.

За його словами, "керівництво міністерства внутрішніх справ" і так звана народна міліція перевірили всіх осіб, яких затримано та які перебувають на підконтрольній "ЛНР" території і підлягають обміну.

"У понеділок (27 листопада. — ред.) мені буде надано список, мною затверджений", — зазначив Пасічник.

Він додав, "ЛНР" "буде виконувати Мінські угоди і здійснимо обмін так, як про це йдеться".

Нагадаємо, до Луганська увійшли 1000 російських окупантів, Плотницький втік.