Папа Римський під час проповіді згадав про Голодомор і помолився за Україну

Під час щотижневої недільної проповіді Папа Римський Франциск вшанував пам'ять жертв Голодомору і заявив, що молиться за мир в Україні.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"Окремо вітаю українське суспільство, яке згадує трагедію Голодомору - голодної смерті, викликаної сталінським режимом, який забрав мільйони життів. Молюсь за Україну, щоб сила віри сприяла зціленню ран минулого і поширенню стежок миру сьогодні", – зазначив понтифік.

Нагадаємо, в Італії вшанували пам'ять жертв Голодомору.

У пам'ять про Голодомор в 1932-1933 років в одному з найбільших храмів Європи - кафедральному Соборі в Мілані, що присвячений Різдву святої Діви Марії, проходить Служба Божа за упокій душ, які загинули під час Голодомору.