Під Києвом поліція затримала більше 60 людей, які впливають на криміногенну ситуацію в країні

Сьогодні у Пущі-Водиці працівники карного розшуку головного та Оболонського управлінь поліції разом зі спецпризначенцями навідалися у ресторан.

Тут, за оперативною інформацією, зібралися люди, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах, передає Glavnoe.ua.

Правоохоронці поспілкувалися із учасниками зустрічі та встановили їх особисті дані.

"З’ясувалося, що більшість із них мають кримінальну біографію і відбували покарання за скоєння різних злочинів у місцях позбавлення волі, тож для ретельної перевірки більше 60-ти осіб доставили до управління поліції", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Під час огляду місця події також виявили кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру. Тож її вилучили для проведення експертизи.

Після проведення дослідження слідчі приймуть процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події.