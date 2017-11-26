Сенцов став для польських колег взірцем непохитної відваги, - Голланд

Український режисер Олег Сенцов став для польських і європейських колег взірцем непохитної відваги та людяності. Про це розповіла польський кінорежисер Агнєшка Голланд в інтерв’ю Укрінформу.

Голланд на всіх міжнародних кіноподіях намагається привернути увагу міжнародної спільноти до долі незаконно ув'язненого в Росії українського режисера.

"Для мене це, насамперед, солідарність із колегою-режисером, це солідарність із відважною людиною, яку тоталітарна влада незаконно утримує у в'язниці. Це – людська солідарність. Олег своєю поведінкою, тим, як він несе цей хрест, своєю манерою виступів, коли ще йому давали говорити на судовому процесі, показав свою непохитну відвагу і людяність. У якомусь сенсі він для нас став взірцем", - підкреслила Голланд.

За її словами, режисери, особливо з європейської та польської кіноакадемій, намагаються щось робити для Сенцова, звертаються до російської влади стосовно його визволення, та наразі безрезультатно.

"Але мені здається, що він уже зараз набагато більше зробив для нас, для нашого морального сприйняття світу", - наголосила Голланд.

Нагадаємо, нещодавно фільм про Сенцова виборов приз на фестивалі документального кіно в Будапешті.