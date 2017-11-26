Шойбле заборонив парламентарям ФРН використовувати гаджети під час засідань

Вольфганг Шойбле, якого нещодавно обрали головою Бундестагу, розіслав усім парламентаріям нового скликання лист із забороною використання гаджетів під час пленарних засідань. Сьогодні дебати в парламенті - це час, коли народні обранці особливо активно твітять, пишуть пости в Facebook та інші соціальні мережі. Раніше було по-іншому: депутати очікували своєї черги вийти на трибуну, ставили питання колегам-доповідачам, зацікавлено слухали або ж принаймні намагалися не нудьгувати в очікуванні завершення робочого дня, пише DW.

Багато власників депутатських мандатів вважають своїм обов'язком безпосередньо під час дебатів у Бундестазі прокоментувати їх в інтернеті. Або виставити колег з інших фракцій ледарями і прогульниками, сфотографувавши порожні крісла. Подобається це, очевидно, не всім.

Наприкінці листопада радіостанція Deutschlandfunk опублікувала лист, опублікувала лист, який Шойбле надіслав усім парламентаріям нового скликання. У ньому йдеться про те, що "використання приладів для фотографування, написання твітів або поширення повідомлень про хід пленарного засідання" є "недоречним, а тому небажаним". Голова Бундестагу також закликав до "стриманого" використання мобільних телефонів та планшетів під час парламентських дискусій.