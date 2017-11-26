Штаб АТО просить волонтерів не повідомляти про тактичні дії на Донбасі

Штаб АТО просить людей, які співпрацюють зі ЗСУ, не розповсюджувати жодної інформації, яка стосується ходу тактичних та оперативних дій на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Штаб АТО просить людей, які співпрацюють з ЗСУ, не розповсюджувати жодної інформації та відомостей, фото та відео матеріалів, які стосуються ходу тактичних та оперативних дій. Кілька діб тому мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Штаб АТО нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за виток таємної інформації.

"Ще раз наполегливо просимо не розповсюджувати жодних відомостей про хід антитерористичної операції!", - додали у штабі.

Раніше представники військового командування, 54-ї бригади ЗСУ звинувачували волонтера Юрія Мисягіна у розкритті таємної інформації про операцію на Світлодарській дузі.