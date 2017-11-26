У аеропортах 4 країн провели акцію підтримки ув'язнених в РФ українців

В аеропортах Бухареста, Праги, Астани та Варшави пройшла акція "Марне очікування" на підтримку українських політв'язнів, незаконно утримуваних у Росії, передає Еспресо.

Про це у Facebook повідомили посольства України у цих країнах.

Акцію провели в неділю, 26 листопада, у день народження Олександра Кольченка.

Як розповів посол України у Чехії Євген Перебийніс, ініціаторами проекту виступили чеські правозахисники й цього разу він присвячений українським політв'язням, які перебувають у російських тюрмах.

Активісти по всьому світу вийшли чекати на українських політв'язнів у аеропортах.

"Адже вони могли б прилетіти як до Праги, так і до інших світових столиць, але не можуть цього зробити, бо їх тримають в заручниках в Росії. Тому це - марне очікування", - зазначив посол.

"За ґратами в РФ перебувають близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Ми їх будемо чекати стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні посольства України в Румунії.

Учасники акції тримають у руках портрети Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Олександра Костенка, Романа Сущенка та інших.

Чекали українських політв’язнів і дипломати посольства України в Казахстані.