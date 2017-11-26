У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору

Представники української діаспори в Берліні спільною молитвою вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років, а також героїв Небесної сотні і загиблих на Донбасі.

Службу в храмі УПЦ Київського патріархату св.Архангела Андрія Первозванного провів отець Олег Полянко, повідомляє Укрінформ.

Після недільної літургії перед парафіянами виступив колектив Львівської Опери «Lviv Modern quartet», члени якого також були присутні на богослужінні.

Нагадаємо, що в Італії вшанували пам'ять жертв Голодомору.