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У Брюсселі затримали 100 осіб під час демонстрації, що переросла у погроми

26 листопада, 2017 - 09:26
Фото: dpa

Після демонстрації проти рабства, що пройшла у Брюсселі, затримали близько 100 осіб. Як повідомив на своїй Twitter-сторінці міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон, демонстрація переросла у погроми в центрі міста.

Як пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос, порядок на центральних вулицях відновлено.

"Поведінка провокаторів - неприпустима, а реакція поліції - негайна та жорстка", - додав Клос.

Нагадаємо, 25 листопада банда молодих людей кинулася на брюссельську авеню Луїз, де розгромила і розграбувала розташовані там бутіки. Перед цим cхожі сутички сталися у Брюсселі 15 листопада, коли була запланована фан-зустріч з блогером Vargasss 92. Тоді збори його прихильників перейшли в заворушення і перепалки з поліцією. Група молоді також атакувала поліцейський відділок та крамниці.

Джерело: Еспресо
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