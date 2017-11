У Брюсселі затримали 100 осіб під час демонстрації, що переросла у погроми

Після демонстрації проти рабства, що пройшла у Брюсселі, затримали близько 100 осіб. Як повідомив на своїй Twitter-сторінці міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон, демонстрація переросла у погроми в центрі міста.

Як пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос, порядок на центральних вулицях відновлено.

"Поведінка провокаторів - неприпустима, а реакція поліції - негайна та жорстка", - додав Клос.

Нагадаємо, 25 листопада банда молодих людей кинулася на брюссельську авеню Луїз, де розгромила і розграбувала розташовані там бутіки. Перед цим cхожі сутички сталися у Брюсселі 15 листопада, коли була запланована фан-зустріч з блогером Vargasss 92. Тоді збори його прихильників перейшли в заворушення і перепалки з поліцією. Група молоді також атакувала поліцейський відділок та крамниці.

Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d’Ixelles around an hour ago. #bruxelles #brussels pic.twitter.com/aUzXAuDBYP

— Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) November 25, 2017