У Києві затримали екс-командира батальйону "Донбас", - МВС

Колишнього другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського у Києві затримали спіробітники Національної поліції України

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка.

За його словами, Виногродського затримали за підозрою у скоєнні злочину. Наразі МВС не може повідомити деталі, їх розкриють пізніше, пообіцяв речник.

При цьому він зазначив, що Виногродського саме затримали у встановленому законом порядку, а не "викрали", як заявляють окремімедіа та політики.

Перед цим у ЗМІ з'явилася неперевірена інформація, що близько 13.00 на Оболонському проспекті у Києві було затримано колишнього другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.