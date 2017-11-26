У Луцьку не дозволили демонстрацію документального фільму про волинську авіацію

"Право на крила" - таку назву має фільм, який у жовтні 1970 року саме на військовому луцькому аеродромі зняв радянський кінорежисер Олексій Габрилевич. Він розповідає про авіаполк, який базувався у Луцьку 56 років, з 1948 по 2004 рік. Фільм – про щоденний побут льотчиків 806-го авіаполку винищувачів-бомбардувальників, який одним з перших присягнув на вірність незалежній Україні. Луцький фотохудожник, краєзнавець Віктор Чухрай каже, що фільм у зал обласної наукової бібліотеки прийшли подивитися «сивочолі пілоти у відставці, члени аероклубу, любителі авіації і просто люди, які цікавляться історією Луцька. На початку перегляду у зал увірвалась група людей у камуфляжі і в погрозливому тоні наказали припинити московський "шабаш, брати свічки і йти вшановувати Голодомор.Вперше в житті,мені, рухівцю з 1989 року, було соромно за цих горе "патріотів". Думаю, що більшої шкоди не змогла б зробити жодна російська пропаганда.. Дуже прикро і неприємно».

Фільм "Право на крила" віднайшли у російських архівах. Його лише раз давно показали по телебаченню. Не допустили показу представники «Національного корпусу» і ВО «Свобода». Їхні аргументи: Росія так просто не віддала б фільм, мовляв, показувати такий фільм у день пам'яті жертв Голодомору - провокація. Люди у камуфляжі розігнали присутніх словами: "Сьогодні вони ностальгують, а завтра піднімають прапори ДНРів і іншого л**на. Дивіться хороші і правильні фільми". Організатори показу (а це люди, які вивчають історію волинської авіації) пояснили, що день для показу було вибрано лише тому, що саме цього дня бібліотека могла надати зал. Пам’ять жертв Голодомору на початку заходу присутні вшанували. Врешті, потім звучали заяви і про те, що день пам’яті жертв Голодомору не завадив відкрити у Луцьку виставку робіт у стилі «ню» та презентувати... майданчик для вигулу собак, який розташували у меморіальному парку Героїв Небесної сотні і Небесного легіону. Врешті, воювати з дідами легше... У Петербурзі свого часу зірвали показ фільму про Майдан, у Донецьку – про Межигір’я, у Луцьку ось –про волинську авіацію.

Наталія МАЛІМОН, Луцьк