У районі Верхньоторецького посилили заходи безпеки у зв'язку з небезпекою для цивільних, - штаб

У районі Верхньоторецького Ясинуватського району на Донеччині посилили заходи безпеки у зв'язку із небезпекою для цивільних. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«В районі населеного пункту Верхньоторецьке у зв’язку із серйозною небезпекою для цивільних громадян будуть посилені відповідні заходи безпеки», - йдеться у повідомленні.

Підрозділи Збройних сил спільно з Національною поліцією вживають оперативних заходів з метою підвищення пильності щодо перетину лінії зіткнення для убезпечення людей від імовірних загроз, диверсій.

"Також вживаються заходи для недопущення провокацій та упереджених цілеспрямованих звинувачень у начебто недотриманні українською стороною Мінських домовленостей", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 15 разів порушили режим тиші, 2 бійці ЗСУ загинули.