У Сирії через авіаудар загинуло щонайменше 57 людей

Сирійські урядові війська та їхні російські союзники завдали авіаударів по територіях, контрольованих бойовиками "Ісламської держави" та повстанцями.

Унаслідок урядових атак загинуло 57 осіб, серед яких 19 дітей, передає УНН.

Війська сирійського президента Башара Асада разом з російськими союзниками атакували сирійські території, що зараз перебувають під контролем терористичного угрупування "Ісламська держава" та повстанців.

"Військові літаки (імовірно, російські) здійснили авіанальоти на населений пункт Аль-Шафа, на сході провінції Дейр-ез-Зор, унаслідок чого загинуло 34 людини, серед яких 15 дітей. Нагадаємо, що цього місяця урядові війська разом із союзними угрупуваннями поновили контроль над ключовим містом Абу-Камаль у багатій на нафту провінції Дейр-ез-Зор," - йдеться в повідомленні.

У той самий час, 26 листопада, урядові війська Асада здійснили також атаку на території, контрольовані сирійськими повстанцями неподалік столиці Дамаска. Внаслідок цієї атаки загинуло 23 особи, зокрема четверо дітей.

Раніше повідомлялось, що від авіаударів Росії у Сирії загинули 34 цивільних, серед них 15 дітей.